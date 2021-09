Hitzlsperger-Abschied und Anton-Ausfall beschäftigen Stuttgart – Matarazzo "nicht happy"

Er habe sich bei seinem Wechsel zu den Schwaben im Dezember 2019 "nicht nur für den Verein entschieden, sondern auch für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite", betonte Matarazzo und beschrieb die Zusammenarbeit mit Hitzlsperger als "sehr gut, vertrauensvoll und kommunikativ". Er sei "nicht happy" über den Rückzug seines Chefs, werde ihn aber "natürlich akzeptieren". Die Mannschaft, so Matarazzo, "arbeitet von meinem Gefühl her unbeirrt weiter. Unser Weg bleibt unser Weg - unabhängig davon, was oben passiert."

Ausfall von Anton fordert Umstellungen

Unruhe verspürt der Coach also nicht. Obgleich er weiß, dass sein Team zuletzt dreimal in Serie sieglos blieb und gegen Leverkusen am Sonntag eine extrem knifflige Aufgabe zu lösen hat. "Wenn sie Raum haben, sind sie brandgefährlich", sagte Matarazzo über die Gäste, die an den ersten vier Spieltagen schon zwölf Tore erzielt haben. "Sie sind die konterstärkste Mannschaft der Liga." Die Werkself könne "einen Gegner auseinandernehmen, wenn man nicht kompakt verteidigt".