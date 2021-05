Ex-Mitspieler Hitzlsperger würdigt Weltmeister Khedira: "Leuchtendes Vorbild"

Der fünf Jahre jüngere Khedira hatte zuvor am Mittwoch nach einem kurzen Engagement bei Hertha BSC sein Karriereende verkündet. Mitte Februar war der Mittelfeldspieler mit den Berlinern beim VfB Stuttgart angetreten und hatte beim 1:1 sein 100. Spiel in der Bundesliga absolviert. 2007 hatte Khedira den VfB zur Meisterschaft geköpft.

Zum Abschied würde er sich einen letzten Bundesliga-Einsatz in Hoffenheim wünschen, ehe ein ganz neues Leben beginnt. "Ich brauche Abstand, ich brauche Ruhe, aber ich werde weiterhin im Fußball bleiben. Ich werde euch weiterhin nerven, keine Sorge", sagte Khedira. Und in Berlin wird man ihn wohl auch schnell wiedersehen. Zum Beispiel wenn er künftig beim 1. FC Union auf der Tribüne sitzt. Dort spielt sein jüngerer Bruder Rani ab der kommenden Saison in der Bundesliga.