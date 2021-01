Harte Kritik an Hitzlsperger: Stuttgart-Fans fordern von Klubführung Rückendeckung für Präsident Vogt

Gegenwind für Thomas Hitzlsperger: Die organisierten Fans des VfB Stuttgart haben den Vorstandschef für seine "ungebührliche Attacke" auf Präsident Claus Vogt scharf kritisiert. In einem öffentlichen Schreiben forderten Fanvertreterinnen und Fanvertreter des VfB-Fanausschusses am Donnerstag zudem von der Klubführung "ein öffentliches Wort der Rückendeckung" für Vogt. Dies wäre "dringend angebracht, um weiteren Schaden vom VfB abzuwenden", hieß es.

Vergangene Woche hatte Hitzlsperger seine Kandidatur für das Präsidentenamt öffentlich gemacht und Vogt dabei in einem offenen Brief angegriffen. Auf der Mitgliederversammlung im März will der 38-Jährige zum Präsidenten gewählt werden und so Vogt, der selbst mit einem vierseitigen Schreiben reagierte und die Verbalattacke konterte, aus dem Verein drängen.