Hochbetrieb im Lazarett: Deshalb hat Gewinners Team das Siegen verlernt

Die SV Gifhorn hat das Siegen in der Fußball-Bezirksliga verlernt. In der Staffel B ziert sie das Tabellenende. Was ist da los bei der SVG? Es ist nur einen Momentaufnahme nach erst drei Liga-Spielen - aber dennoch: In der Abbruch-Saison 19/20 hatte die SV Gifhorn haarscharf den Landesliga-Aufstieg verpasst und nur drei Niederlagen in 17 Partien sowie nur 19 Gegentore kassiert. Nun hat sie einen Punkt, schon zwei Spieler verloren, bei schon neun Gegentoren. Doch die Erklärung ist schlicht: Das Lazarett war zuletzt randvoll. Immerhin: Die Lage könnte sich bessern. "Wir laufen auf der letzten Rille", hatte Spielertrainer Tino Gewinner (auch verletzt) nach dem 1:2 in Vordorf geseufzt. Der SPORTBUZZER hat mal nachgeschaut. Im Vergleich zum letzten Sieg, im letzten Saisonspiel 19/20 (ein 4:1 beim 1. FC Wolfsburg), standen beim 1:2 in Vordorf noch vier Feldspieler für die SVG auf dem Platz. Die anderen sind allesamt noch SVGer. Aber nicht anwesend. Auf der Ersatzbank - beinahe gähnende Leere. Zwei Feldspieler hatte Gifhorn in Vordorf nur dabei, den ersten, Julian Gaidies brachte der Coach nach 15 Minuten für den nun auch angeschlagenen Jona Campe. Den A-Jugendlichen Jannis Langhorst brachte er später, mehr Feldspieler hatte er nicht.

Bezirksliga B: TSV Vordorf - SV Gifhorn Bezirksliga B: TSV Vordorf - SV Gifhorn © Sebastian Preuß

Gewinner stellt fest: "Zwölf Verletzte - so viele Ausfälle, das habe ich so noch nicht erlebt." Inzwischen beißt sich der eine oder andere Verbliebene regelrecht durch. "Für ihren Auftritt in Vordorf muss man der Mannschaft ein Kompliment machen", sagt Gewinner. Er weiß aber auch: "Die Zahlen lügen nicht, wir sind Letzter, hatten uns den Start anders vorgestellt." Und er sagt: "Wir müssen damit realistisch umgehen. Klar, wir haben Probleme, der Bezirkspokal hat uns mit seiner Belastung nicht gut getan, ohne diese Runde hätten wir jetzt vielleicht fünf fitte Akteure mehr. Aber wir dürfen das nicht als Ausrede heranziehen, müssen unsere Hausaufgaben machen. Die Situation dürfen wir nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen." Was er damit meint: "Wir müssen weiter arbeiten, konzentriert weiter trainieren - denn von allein werden die Siege nicht kommen, nur weil wir vielleicht wieder einen stärkeren Kader haben werden."