Englische Corona-Variante: Hertha-Keeper Rune Jarstein musste ins Krankenhaus

Während die gesamte Mannschaft von Hertha BSC seit Donnerstag in Quarantäne weilt, betrifft das Torhüter Rune Jarstein schon seit 3. April. Am 31. März war der Norweger von der Nationalmannschaft zurückgekehrt, am 3. April war er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Wie Arne Friedrich in einer digitalen Medienrunde am Freitag erklärte, hatte es den 36-Jährigen schwer erwischt, er sei mit der hochinfektiösen britischen Variante infiziert gewesen.

