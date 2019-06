Hochkarätiger Gegner: RB Leipzig testet gegen Aston Villa

Leipzig. RB Leipzig tritt im letzten Testspiel vor der neuen Saison gegen Aston Villa an. Das gab der Tabellendritte der vergangenen Spielzeit in der Fußball-Bundesliga am Mittwoch bekannt. Die Partie gegen den Aufsteiger in die Premier League findet am 3. August (15.00 Uhr) in der Red-Bull-Arena statt. Am darauffolgenden Wochenende startet der DFB-Pokal mit der ersten Hauptrunde, eine weitere Woche später die Ligasaison. Für die Leipziger stehen damit zwei von vier Testspielgegnern in der Vorbereitung unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann fest.