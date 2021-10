Hochkonzentriertes 5:0 - Chemie Leipzig gewinnt bei Fortuna Chemnitz

Chemnitz. Die BSG Chemie Leipzig ließ sich im Pokalspiel bei Fortuna Chemnitz nicht überraschen, agierte konzentriert und zielstrebig und siegte sicher mit 5:0. Chemie dominierte zu Beginn und versuchte sich den Gegner zurechtzulegen. Auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz rollte die Kugel natürlich schneller als normal und so waren die Pässe in die Spitze meist zu steil für die Angreifer Benjamin Luis und Dennis Jäpel, die dieses Mal von Beginn an aufliefen. Tom Müller, auf rechts aufgeboten, mühte sich, kam aber schwer in die Gänge. Viel zu oft lief auch Florian Brügmann ins Abseits, die Gastgeber stellten immer wieder sehr geschickt die Abseitsfalle.

