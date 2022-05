"Hochrangiger Repräsentant des FCB": Matthäus kritisiert Salihamidzic für Club-Besuch auf Mallorca

Trotz der zehnten deutschen Meisterschaft in Folge und der Übergabe der Schale im Heimspiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (2:2) ist die Stimmung beim FC Bayern angespannt. Die viel kritisierte Ibiza-Reise der Mannschaft nach der Niederlage gegen Mainz 05 hinterließ bereits sichtbare Spuren, nun gab dem Vernehmen nach auch noch Sportdirektor Hasan Salihamidzic ein unglückliches Bild ab.

Wie die Bild berichtet, soll der 45-Jährige am Freitag von München nach Mallorca geflogen sein, um mit den Beratern Fali Ramadani (u.a. Leroy Sané) und Björn Bezemer (u.a. Serge Gnabry und Leipzigs Konrad Laimer) zu sprechen. Doch damit nicht genug: Gegen 23 Uhr soll Salihamidzic in einen Club gegangen sein und dort bis 2 Uhr nachts gefeiert haben. Der Bild lägen sogar Fotos und Videos vor.

Für Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus wirft diese Thematik erneut kein gutes Licht auf den FC Bayern. In seiner Sky-Kolumne schreibt er: "Erst war die Mannschaft nach einer peinlichen Vorstellung in Mainz auf Ibiza und nun wird der Sportvorstand zu sehr später Stunde auf der Tanzfläche in einer Disco auf Mallorca abgelichtet. Das ist leider schon wieder total unglücklich." Matthäus sei selbst "auch kein Kind von Traurigkeit" gewesen, "aber Brazzo ist hochrangiger Repräsentant des FC Bayern München". Sich auf Mallorca mit wichtigen Beratern zu treffen, sei "völlig in Ordnung", aber: "Gegen zwei Uhr die Tanzfläche einer Diskothek zu verlassen, ist in seiner Position und der aktuellen Gemengelage nicht ideal."