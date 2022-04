Hochrisikospiel Hansa Rostock gegen St. Pauli: So lief der Abend aus der Sicht der Polizei

Nach dem Hochrisikospiel in der 2. Bundesliga zwischen dem FC Hansa Rostock und dem FC St. Pauli (1:0) am Samstagabend hat die Polizei ein insgesamt zufriedenes Fazit gezogen. "Dass es im gesamten Einsatzverlauf zu keinem direkten Aufeinandertreffen der rivalisierenden Fangruppierungen kam, ist Ergebnis des konsequenten Polizeieinsatzes", wurden die beiden Polizeiführer Achim Segebarth und Ralf Scheiner in einer in der Nacht zum Sonntag veröffentlichten Mitteilung zitiert.

