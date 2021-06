Hochspannung in Ludwigshafen: SC DHfK Leipzig nur mit Remis gegen die Eulen

Vom Potenzial der Eulen war in der Startphase allerdings nicht viel zu sehen. Kapitän Alen Milosevic traf völlig frei vom Kreis, wenig später legte Gregor Remke nach und brachte den Grün-Weißen die frühe 0:2-Führung ein. Im Angriff der Friesenheimer funktionierte nichts, in der Abwehr noch weniger. Nach nur drei Minuten und fünf Sekunden hatte Eulen-Trainer Benjamin Matschke genug gesehen. „Nein, einfach nein. So fangen wir nicht an!“, keifte er seine Mannschaft an und übertönte die wenigen Zuschauer in der Halle. Der 38-Jährige erinnerte an die Absprachen vor dem Anpfiff und forderte endlich das geplante Defensivverhalten ein.

Auch in der Pause musste der künftige Wetzlar-Coach die richtigen Worte gefunden haben. Die Eulen machten in der aggressiven Abwehr vieles richtig und den DHfK-Handballern damit das Leben schwer. Wenn die junge Sieben um Julius Meyer-Siebert und Nachwuchsspieler Finn-Lukas Leun, der für den verletzten Martin Larsen in den Kader rückte, doch den Abschluss fand, war Keeper Skof in fast 50 Prozent (!) der Fälle im Weg. In der 45. Minute lagen die Gastgeber mit 20:17 in Front. Doch ganz so leicht wollten die Grün-Weißen es den Friesenheimern im Abstiegskampf nicht machen. Coach Haber beruhigte sein Team, erinnerte an die Überlegenheit in der Startphase. Drei Minuten vor Schluss, 26:25 für die Matschke-Sieben, Hochspannung im Showdown. Die Gastgeber nehmen clever Zeit von der Uhr, liegen zwölf Sekunden vor Schluss mit einem Tor vorne. Gregor Remke trifft kurz vor dem Abpfiff zum Ausgleich. Ein Grund zum Feiern ist das aber nicht.