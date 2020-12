Hochzeitspaar für Höchstgeschwindigkeit: Ruth Sophia Spelmeyer und Tobias Preuß sagen "Ja"

Die Eheringe haben sie nun getauscht, im nächsten Jahr sollen dann die fünf olympischen Ringe im Vordergrund stehen. Leichtathletik-Ass Ruth Sophia Spelmeyer und Wasserball-Nationalspieler Tobias Preuß haben im Congress-Centrum geheiratet. Ihr Ziel ist, 2021 gemeinsam bei den Spielen in Tokio zu starten.

Den deutschen Meister von Waspo 98 plagen Schulterbeschwerden, nächste Wo­che will er aber Champions League spielen. „Meine Frau lässt mich alle Schmerzen vergessen, sie ist wunderbar“, sagte der 32-jährige Bräutigam. Die mehrfache 400-Meter-Meisterin und Olympionikin von 2016 lebt schon länger in Hannover, sie startet für den VfL Oldenburg. Die 30-Jährige hat wie ihr Gemahl Psychologie studiert. In ihrem Sport gehen beide allerhöchstes Tempo – und bauen sich gegenseitig auf, wenn es mal nicht rund läuft.