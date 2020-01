Aufstiegsendspiel: DHC fehlt nur ein Sieg für die 1. Liga

Da heißt das Motto: Mach’s noch einmal, DHC. Im Hinspiel drehte der DHC einen Pausenrückstand zum 6:4-Sieg. „Meine Jungs hatten mehr Bammel vor dem Braunschweig-Spiel als jetzt vor dem Endspiel“, sagt Wiebe. Ihm war wichtig, im Spielrhythmus zu bleiben. Rahlstedt hatte dagegen frei. „Einige mentale Probleme haben wir in Braunschweig erkannt. Wenn wir die abstellen, sind wir noch mal um 50 Prozent besser“, sagt Wiebe.

„Jetzt wollen wir auch den Aufstieg“, sagt Trainer Mike Wiebe. Mit dem einen Punkt zuletzt im Nachholspiel beim Braunschweiger THC haben sich die Hockey-Männer vom DHC Hannover ihr Endspiel um den Aufstieg klargemacht. Am Sonntag (12 Uhr) geht es zum letzten Ligaspiel bei Spitzenreiter Rahlstedter HTC. Wenn der DHC gewinnt, würde er den Gastgeber im letzten Moment noch überholen. Bei einem Remis oder einer Niederlage würde der Gegner in die 1. Liga aufsteigen.

Nervenkrimi im Derby: DHC Hannover rettet einen Punkt in Braunschweig

Da drücken die Lokalrivalen vom DTV die Daumen. Wenn der DHC-Aufstieg klappt, freut sich auch DTV-Coach Bastian Okroy. Seine Männer spielen in der 1. Liga. „Ein Lokalderby ist immer eine stimmungsvolle Sache. Und wir müssten einmal weniger nach Hamburg fahren“, sagt Okroy.

Er ist für den Auftritt in der 1000-Mann-Halle in Rahlstedt zuversichtlich. Mit 150 Fans im Rücken, die aus Hannover mitkommen, will er den Auftritt zu einem Heimspiel machen. „Ich habe es so im Urin, dass wir gewinnen.“

DTV kämpft gegen den Abstieg

Allerdings ist noch nicht zu einhundert Prozent klar, dass der DTV auch in der 1. Liga bleibt. Vor dem finalen Spieltag am Sonntag (12 Uhr) beim Club an der Alster hat der DTV drei Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Großflottbeker THGC. Der Tabellenletzte hat allerdings noch zwei Partien: Samstag das Nachholspiel gegen den UHC Hamburg, Sonntag beim Harvestehuder THC. „Beide Gegner haben zwar weder mit Auf- noch mit Abstieg etwas zu tun, doch wenn alles mit rechten Dingen zugeht, wird Flottbek keinen Sieg mehr holen“, rechnet Okroy.

Zum Samstagsspiel der Großflottbeker fährt er sogar nach Hamburg. „Auch um Flagge zu zeigen und zu schauen“, sagt er. Am Sonntag geht es mit dem Team wieder nach Hamburg. Alster Hamburg muss gegen den DTV gewinnen, um Erster zu bleiben und im DM-Viertelfinale den einfacheren Gegner zu bekommen. „Da können wir nicht gewinnen, nur ein schönes Spiel abliefern. Wir müssen darauf hoffen, dass Flottbek wirklich nicht gewinnt. Aber da habe ich wenig Sorgen. Der HTHC will die Flottbeker mit dem größten Vergnügen in die 2. Liga schießen“, sagt Okroy.

In der Regionalliga erwartet Schlusslicht Hannover 78 morgen (16 Uhr) den THC Altona-Bahrenfeld zum Kellerduell. Der Rückstand von 78 auf Altona beträgt bereits fünf Punkte. Eine Niederlage würde mit großer Sicherheit den Abstieg bedeuten.