Hannover ist unter sich: 78 und DHC ziehen ins Finale vom Siggi-Aberle-Cup ein

78 machte es gegen den MTV Braunschweig allerdings spannend. Erst in der zweiten Hälfte fiel der Treffer des Tages. Viktoria Biercher setzte sich durch, legte auf Paulina Seitz ab und die vollendete. „Im letzten Viertel hat der MTV mit zehn Spielerinnen ausschließlich hinten dringestanden. Zuvor hatten wir 80 Prozent Ballbesitz, der Gast ist nur einmal in unseren Schusskreis gekommen. Aber trotzdem haben wir es nicht geschafft, noch ein Tor zu schießen“, sagte Trainer Robin Reiter. Es blieb beim 1:0 – und bei der Vorfreude aufs Derby.

Das hannoversche Finale beim Siggi-Aberle-Cup ist perfekt. Im Halbfinale der Frauen setzten sich sowohl 78 als auch der DHC auf ihren Heimplätzen durch. Die beiden Mannschaften, die in der unterbrochenen Regionalligasaison auf den ersten beiden Plätzen stehen, messen ihre Kräfte nun schon einmal im Cup-Finale in zwei Wochen auf der Anlage von 78.

Keine Zweifel am Derbysieg: MTV Großenheidorn überrollt Gäste aus Schaumburg

Auswärtssieg in Mühlenberg: Egestorfer Reserve hat das nötige Quäntchen Glück

Deutlich mehr Treffer fielen beim 5:3-Heimerfolg des DHC über Eintracht Braunschweig II. „Das war unser bisher bestes Spiel“, sagte Trainer Florian Westermann. „Eigentlich hätten wir noch zwei, drei Tore mehr schießen müssen. Aber trotzdem war der Sieg nie gefährdet.“

Doppelpack von Paola Pollicino

Marie Eidenschink per Siebenmeter, zweimal Paola Pollicino sowie Franziska Diemke und Julia Höhne trafen für den Gastgeber. „Jetzt freuen wir uns auf das Derby“, sagte Westermann. Dennoch gab es auch Sorgenfalten: „Ein Großteil der Mannschaft hat vorher noch mit der A-Jugend ein wichtiges Spiel in Hamburg. Da geht es um nicht weniger als den Einzug in die DM-Endrunde.“

Bei den Männern schaffte es nur die DTV-Reserve ins Endspiel. Auf dem Naturrasenplatz des HC Göttingen gelang dem Team nach torloser erster Hälfte noch ein 3:1-Erfolg. Der DHC II ging dagegen beim Braunschweiger THC mit 0:11 (0:2) unter und muss nun in zwei Wochen beim Finale zuschauen, wenn die DTV-Reserve versucht, den Braunschweigern ein Bein zu stellen.