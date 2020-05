Saison wird bis April 2021 eingefroren - "Corona-Spielrunde" als Zwischenlösung

Bastian Okroy, Trainer vom DTV Hannover, ist froh über diese Entscheidung. In der Regionalliga steht sein Team an der Spitze und hätte nun noch sieben Heimspiele bei nur zwei Auswärtspartien. Der DTV liegt also auf Kurs Aufstieg 2. Bundesliga. „Das wäre schon sehr ärgerlich gewesen, wenn uns diese Ergebnisse genommen worden wären“, sagt er.

Der deutsche Hockeysport bekommt in diesem Jahr keine Meister und keine Absteiger. Die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Spielzeit in den Ligen bleibt bis auf Weiteres eingefroren – und soll dann im April 2021 fortgesetzt werden.

Der Hannover-Coach glaubt indes nicht mehr an einen Spielbetrieb in diesem Jahr. Falls doch, „dann nehmen wir den Wettkampf gerne mit“. Für die Halle, hier spielt der DTV in der 1. Liga, rechnet Okroy nicht mit einem Start in diesem Jahr.

Dritte Halbserie, wenn möglich

Die 1. und 2. Liga gehen ähnliche Wege. Mit einem Unterschied: Sollte es im Herbst möglich sein, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, wird eine dritte Halbserie eingebaut. „Dann spielen die Teams 150 Prozent, bevor es einen Meister gibt“, sagt Reinhard Krull.

Für die Jugend soll es in Niedersachsen in jedem Fall auch Wettkampfangebote geben, die Details werden erarbeitet und orientieren sich logischerweise an den politischen Corona-Entscheidung. „Sobald wir Möglichkeiten bekommen, handeln wir“, verspricht Krull. Andernfalls drohe dem Hockeysport ein Verlust der Talente an andere Sportarten.