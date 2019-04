Hockeysport in Borna feiert 70. Geburtstag

Borna. Die Weichen stellte einst niemand anderes als Walter Ulbricht. Dabei handelt es sich allerdings nicht um den langjährigen SED-Chef und DDR-Staatsratsvorsitzenden. Vielmehr um einen Bornaer Bäckermeister. Der Mann hatte in der Nachkriegszeit Beziehungen, und die waren wichtig, als es einigen Jungen um Gottfried Ulbricht, den Sohn des Bäckers, darum ging, organisiert Hockey zu spielen. Das war im Jahr 1949. Deshalb soll in diesem Jahr das Jubiläum „70 Jahre Hockeysport“ gefeiert werden, kündigt Henry Kunze, Präsident des SV Blau-Gelb Borna an.

Die Ursprünge in Borna

Die Ursprünge der Sportart in Borna, die einst aus den britischen Kolonien, dem heutigen Indien und Pakistan, nach Europa und auch nach Deutschland kamen, liegen aber viel weiter zurück. So gab es nach dem Ersten Weltkrieg in Borna gleich zwei Hockey-Vereine, und auch Frauen jagten dem kleinem Ball mit Schlägern nach. Der heutige SPD-Stadtrat Klaus Sachs gehörte zu denen, die auf der Schule mit der Sportart in Berührung kamen. Das war 1947, und Grund dafür war wohl, „dass in den Schränken noch Schläger, Bälle und eine Torwartausrüstung liegen“ sollten, wie sich der Mann vom Jahrgang 1932 später erinnerte.

Seit 1949 gibt es kontinuierlich Hockey in Borna

Seit 1949, dem Jahr der DDR-Gründung, wird in Borna kontinuierlich Hockey gespielt. Erster Sektionschef war besagter Walter Ulbricht. Allerdings hatten die Bornaer Hockeyspieler Platzprobleme im wahren Sinn des Wortes, weshalb sie ihre Spiele in der Nachbarschaft bei Aktivist Großzössen austragen mussten. Weil das nicht ewig so weitergehen konnte, kam es schließlich zur Errichtung einer Hockeyanlage, und zwar in der Wyhraaue, wo zur gleichen Zeit auch das Bornaer Freibad gebaut wurde. Die Weichen dafür stellten Sachse sowie Johannes Preußler, der Vater des Stadtrates Frank Preußler (Bürger für Borna/BfB). Unterstützung kam von Wolfgang Junghans, dem Ökonomischen Direktor des Braukohlenwerkes Borna.

In den Wintermonaten geht es in der Halle zur Sache, hier gegen den EHC Elsterwerda. © Jens Paul Taubert

Länderspiele in Borna

1967 war der Platz, auf dem die Sportler auch heute noch in der warmen Jahreszeit trainieren, fertig. Zur Eröffnung gab es ein Spiel gegen den tschechischen Verein TJ Slavoj Cesce Budejovice. Es blieb nicht die einzige internationale Begegnung auf dem Bornaer Hockeyrasen. Die Anlage von Aktivist Borna war Austragungsort von vier Länderspielen – darunter das Spiel gegen Indien, den Serien-Olympiasieger im Hockey. Die Inder machten während ihrer Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in München 1972 in Borna Station, wo sie gegen eine B-Auswahl der DDR antraten.

Für die DDR-Hockey-Nationalmannschaft war Borna offenkundig ein angenehmes Pflaster. Ausweislich der Analen feierten die Nationalspieler 1971 ihren Jahresabschluss in der Baude auf dem Bornaer Hockeyplatz.

Arbeitseinsatz auf unserer schönen Hockeyanlage. Vielen Dank an alle die geholfen haben und am Samstag tatkräftig dabei waren. Gepostet von SV Blau-Gelb Borna e.V. am Sonntag, 24. März 2019

Borna in der Oberliga

Größter sportlicher Erfolg der Bornaer Hockeyspieler war 1976 der Aufstieg in die DDR-Oberliga, seinerzeit die höchste Spielklasse. Mit der Wende kam das Ende der Betriebssportgemeinschaften (BSG) und damit auch von Aktivist Borna. Es entstand der Bergbausportverein, bevor die Hockeyspieler im Jahr 1991 unter dem Dach des neuen Bornaer Sportvereins (BSV) landeten. 1996 erreichten die Bornaer Hockeyspieler das Endspiel des sächsischen Landespokals, das sie gegen den ATV 1948 verloren.

Mit der Pleite des BSV Ende 2011 kam es zur Gründung von Blau-Gelb Borna. Von den insgesamt 70 Vereinsmitgliedern sind 42 Hockeyspieler und davon wiederum die Hälfte Kinder und Jugendliche, so Vereinschef Henry Kunze. Sie alle wollen das Jubiläum „70 Jahre Hockey in Borna“ mit zahlr

