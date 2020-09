Hoffenheim-Trainer trifft auf Ex-Klub: Uli Hoeneß wollte Neffe Sebastian beim FC Bayern nicht

Seit über 50 Jahren ist der Name Hoeneß aus dem deutschen Profifußball nicht mehr wegzudenken – und daran wird sich wohl auch in den nächsten Jahren nichts ändern. 1970 lief Uli Hoeneß erstmals für den FC Bayern München auf, machte insgesamt 239 Spiele (86 Tore) für den Rekordmeister, den er ab 1979 managte und bis 2019 als Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident führte. Sein jüngerer Bruder Dieter begann seine Profilaufbahn 1975 beim VfB Stuttgart und wechselte vier Jahre später ebenfalls zu den Bayern, für die er in 224 Partien 102 Treffer erzielte und bis 1987 kickte. Bis heute ist er unter anderem als Berater in der Branche unterwegs.

Am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) trifft nun Dieters Sohn auf seinen Onkel Uli. Sebastian Hoeneß sitzt seit Saisonbeginn bei der TSG Hoffenheim auf der Bank und trainiert den Klub als zweitjüngster Coach nach Leipzigs Julian Nagelsmann – mit 38 Jahren. „Wir müssen mit Herz und Leidenschaft spielen, nur so klappt es gegen die Bayern. Daher bin ich guter Dinge“, sagt er vor dem Duell mit seinem Ex-Klub, bei dem er 2017 zunächst die U19 und dann die Amateure übernahm. In der vergangenen Saison führte er die zweite Mannschaft des FC Bayern zur Meisterschaft in der 3. Liga und wurde zum „Trainer des Jahres“ gewählt.