Hoeneß-Abschied beim FC Bayern: So läuft die Jahreshauptversammlung in der Olympiahalle ab

Hoeneß Worte zum Abschied

Einlass ist bereits ab 16 Uhr, nach 19 Uhr wird keiner mehr in die Halle gelassen. Doch wer zu spät kommt, könnte auch das Wichtigste verpassen. Direkt zu Beginn meldet sich Hoeneß zu Wort. Der erste Tagesordnungspunkt wird der Bericht des Präsidenten sein. Dort wird sich Hoeneß vermutlich mit emotionalen Worten verabschieden. Wichtig ist dem langjährigen Funktionär dabei, dass er die Rede frei halten wird - denn das hat er immer so gemacht. "Ich werde in den Nächten zuvor unruhig schlafen, erst am Freitagmorgen weiß ich, was ich sage", so Hoeneß über seine letzten Worte in seinem Amt als Präsident.