Hoeneß stellt klar: Champions-League-Turnier mit allen Bayern-Spielern - Hoffnung auf Alaba-Verbleib

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat durchblicken lassen, dass der frisch gebackene deutsche Meister beim im August anstehenden Champions-League-Turnier in Lissabon mit allen Spielern teilnehmen wird. "Bei allen unseren Spielern ist es so, dass die Verträge noch mindestens bis zum 30. Juni 2021 laufen. Selbst wenn ein Spieler wegginge in der kommenden Transferperiode, würde er im August auf jeden Fall noch spielen können", erklärte der 68-Jährige.