Hoeneß glaubt nicht an Havertz-Transfer zum FC Bayern - Hoffnung auf Sané und "relativ tolle Generation"

Uli Hoeneß kann sich aktuell keinen Transfer von Bayer Leverkusens Nationalspieler Kai Havertz zum FC Bayern München vorstellen. „Den würden wir sicherlich gerne haben. Aber in der jetzigen Zeit ist es so, dass man natürlich nicht ganz genau weiß, wie die wirtschaftliche Zukunft des gesamten Fußballs ist“, sagte der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters am Samstag im Radiosender Bayern 1.