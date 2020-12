Hoeneß bestätigt: Hoffenheim-Torwart Pentke vor Europa-League-Debüt – mit 35 Jahren

Philipp Pentke von der TSG Hoffenheim darf mit 35 Jahren sein internationales Debüt geben. Der frühere Regensburger ist für das letzte und bedeutungslose Gruppenspiel der Kraichgauer gegen KAA Gent aus Belgien am Donnerstag (21 Uhr/DAZN und Nitro) als Torwart-Vertretung für Oliver Baumann vorgesehen. Der Stammkeeper wird für den Bundesliga-Endspurt in diesem Jahr geschont. "Ich freue mich, Penne ein Europa-Legaue-Spiel zu geben, das hat er sich verdient", sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Mittwoch.

