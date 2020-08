Nach Hoeneß-Kritik am BVB: Sportvorstand Salihamidzic pflichtet Ex-Bayern-Boss bei: "Hat immer Recht"

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich nach den kritischen Aussagen von Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß an der Transferpolitik von Borussia Dortmund auf die Seite des 68-Jährigen gestellt. "Der Uli hat da ein Thema gehabt, und sorgt dabei auch inhaltlich für Zündstoff. Ich habe mich jetzt wirklich nicht so damit beschäftigt", sagte Salihamidzic in einer Videoschalte beim Pay-TV-Sender Sky, "aber er hat Recht."

Der Ehrenpräsident des FC Bayern hatte die Transfer-Politik des BVB zuletzt als "unklug" bezeichnet. "Wenn Dortmund einen hochtalentierten Spieler kauft und er gut spielt, kann man wenige Monate später entweder aus dem Klub selbst oder von außerhalb hören, dass er irgendwann ein Verkaufsobjekt darstellen wird", sagte Hoeneß im Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und fügte hinzu: "Wie soll ein Spieler die DNA eines Vereins hundertprozentig aufsaugen, wenn er das Gefühl hat, ein Verkaufsobjekt zu sein? Bei uns gibt es das überhaupt nicht. Wir holen Spieler für Bayern München. Und niemals, um daraus Geschäfte zu machen." Beim BVB reagierte man erbost auf die Äußerungen.