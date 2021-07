Nach heftiger Hoeneß-Kritik: Ex-Nationalspieler Toni Kroos kontert auf Twitter

Die Kritik von Uli Hoeneß an Toni Kroos war deutlich – die Antwort des Ex-Nationalspieler via Twitter folgte nur wenig später. "Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußballsachverstand – auch wenn es für RTL nicht gereicht hat –, wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen. Ähnlich wie sein Greenkeeper", schrieb Kroos am Sonntagmittag. Mit Greenkeeper bezog sich der Mittelfeldstar von Real Madrid auf Lothar Matthäus, der Kroos vor wenigen Tagen kritisiert hatte . Hoeneß hatte im November 2002 nach einer scharfen Aussage des Rekordnationalspielers gesagt: "Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird Lothar Matthäus bei diesem Verein nicht einmal Greenkeeper im neuen Stadion."

Kroos musste am Sonntag viel Kritik einstecken. Im "Doppelpass" von Sport1 hatte Hoeneß die Spielweise des zurückgetretenen Kroos als nicht mehr zeitgemäß eingestuft. "Toni Kroos hat in dem Fußball nichts mehr verloren", sagte der 69-Jährige. Kroos sei in der Schlussphase im Achtelfinale gegen England nicht einmal über die Mittellinie gegangen, "seine Art zu spielen ist total vorbei". Hoeneß bescheinigte dem Star von Real Madrid und früheren Bayern-Profi zu viele Querpässe. Sport1 zeigte den Tweet von Kroos in der Live-Sendung, Hoeneß antwortete: "Wir leben in einer Demokratie, jeder kann sagen, was er will. Wer austeilt, muss auch einstecken können."