Hoeneß gratuliert Löw und reagiert auf Flick-Gerüchte: Würde Diskussionen anheizen

Der Deutsche Fußball-Bund hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Löw nach der EM im Sommer aufhört. Danach gingen die Spekulationen über die Nachfolge-Suche los. Unter anderem fiel immer wieder der Name Lothar Matthäus. "Einer wie er, der so viel von Fußball versteht, wird natürlich in die Verlosung kommen. Und deswegen ist es für mich nicht überraschend. Ich möchte mich aber an dieser Situation derzeit überhaupt nicht beteiligen und damit die Spekulationen anheizen", sagt Hoeneß, der dem DFB empfiehlt, das Thema "in aller Ruhe zu lösen und sich nicht jetzt hier in der Öffentlichkeit an der großen Diskussion zu beteiligen". Der Verband solle eine klare Entscheidung für sich treffen und im Vorfeld nichts bekanntgeben.