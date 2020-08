Hoeneß-Nachfolger gefunden: Holger Seitz übernimmt U23 des FC Bayern

Holger Seitz wird in die Fußstapfen von Sebastian Hoeneß treten. Der 45-Jährige wird Nachfolger des zur TSG Hoffenheim gewechselten Neffen von Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß und übernimmt den Posten als Cheftrainer der U23 des FC Bayern München . Geplant ist, dass Seitz die Nachwuchsmannschaft der Bayern lediglich für ein Jahr trainiert und anschließend die sportliche Campus-Leitung übernimmt. Das gab der Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Hasan Salihamidzic, der am 1. Juli 2020 zum Sportvorstand des FC Bayern aufgestiegen war, erklärte die Entscheidung. "Holger war der Vorgänger von Sebastian und ist sein Nachfolger. Das halten wir für eine sehr gute Konstellation. Wir sind Holger Seitz dankbar, dass er seine Trainerarbeit nun fortsetzt, anschließend wird er die sportliche Leitung an unserem Campus übernehmen“, zeigte sich der 43-Jährige in der Vereinsmitteilung zufrieden mit der Lösung.