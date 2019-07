Hoeneß-Rückzug beim FC Bayern: Josuha Kimmich spricht von "einschlagender Bombe"

Bayern-Profi Kimmich: "Ich könnte es mir gar nicht vorstellen"

Und Nationalspieler Josuha Kimmich entgegnete immer noch relativ unwissend: "Ich habe die Bombe noch gar nicht einschlagen hören." Auch der 24-Jährige scheint aus allen Wolken gefallen zu sein, als er vom angedachten Rückzug des Präsidenten beim FC Bayern hörte. "Für mich persönlich ist es überraschend", so Kimmich, "ich kenne den FC Bayern nur mit Uli Hoeneß. Ich könnte es mir gar nicht vorstellen, wenn es stimmen würde. "

Ein Dementi gibt es bislang nicht vom Rekordmeister. „Von unserer Seite gibt es dazu keinen Kommentar“, hieß es von Mediendirektor Stefan Mennerich in Kansas City nur. Selbst Trainer Niko Kovac antwortete bei der Pressekonferenz angesprochen auf Hoeneß, dass er gerne etwas sagen würde, aber es nicht könne, weil er „wirklich“ nicht wisse, „wie viel Wahrheitsgehalt“ in dem Medienbericht stecke. „Von daher nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich das jetzt nicht kommentiere“, so der 47-Jährige.