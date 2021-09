Hoeneß, Rummenigge und Hainer erklären: So will der FC Bayern PSG und Co. die Stirn bieten

Paris Saint-Germain verpflichtete mit Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos oder Georginio Wijnaldum ein Gros seiner neuen Stars ablösefrei, stattete diese jedoch mit üppigen Gehältern aus. Auch Premier-League-Champion Manchester City schlug einmal mehr gehörig auf dem Transfermarkt zu. Allein Jack Grealish, den teuersten Transfer der Liga-Geschichte, ließen sich die Citizens satte 117,5 Millionen Euro kosten. Beim FC Bayern will man sich diesem Vorgehen nicht anschließen und statt auf Mega-Transfers auf die eigene Jugend setzen. Dies unterstrich Präsident Herbert Hainer einmal mehr. Anzeige

"Unser Weg ist ganz klar: Wir werden noch stärker auf den Nachwuchs und unseren Campus setzen", skizziert der 67-Jährige die Ausrichtung auf die Entwicklung von Jugendspielern und führt in der Sport Bild dafür aktuelle Beispiele wie Jamal Musiala, Josip Stanisic und Joshua Kimmich an. "Es sind nicht nur Lippenbekenntnisse: Wir werden wie in der Vergangenheit immer auf die wirtschaftliche Stabilität des Vereins achten“, betont Hainer. "Das haben wir in dieser Transferperiode wieder vorgelebt. Wir schauen auf uns. Das ist der FC-Bayern-Weg." Wie die Sport Bild berichtet, trägt Hainer-Vorgänger Uli Hoeneß diesen Weg voll mit.

So habe der Ehrenpräsident des FC Bayern betont, dass solche Mega-Transfers bei den Münchenern auch künftig nicht denkbar wären. Demnach wolle der deutsche Rekordmeister keine Kredite aufnehmen, um Personal zum Klub zu lotsen, stattdessen mit Herz und Tradition entgegenhalten. Auch der langjährige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, der auf seinem Posten am 1. Juni von Oliver Kahn abgelöst wurde, sieht verglichen mit den Scheich-Klubs grundlegende Unterschiede im Konzept des Vereins.

"Der FC Bayern hatte immer eine andere Philosophie als Manchester United früher oder nun PSG oder Manchester City. Das liegt in der DNA des Vereins und macht einen Reiz aus“, sagt Rummenigge in der Sport Bild. Schwindende Erfolgsaussichten befürchtet er indes nicht: "Ich bin davon überzeugt, dass Bayern München auch dieses Jahr in der Champions League wieder weit kommen wird und keiner den Verein als Gegner haben möchte, auch wenn durch 50+1 – oder beim FC Bayern sogar durch 70+1 – andere Voraussetzungen herrschen."