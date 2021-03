Hoffen auf den Herbst: Leipziger Firmenlauf soll stattfinden

Leipzig. Der Leipziger Firmenlauf ist für viele Unternehmen ein echtes Highlight im Kalender. Und mit einem zweigliedrigen Ansatz wollen die Veranstalter dafür sorgen, dass dieser 2021 auch tatsächlich vor Ort stattfinden kann. In der Hoffnung, dass die Corona-Welle im Herbst abgeflaut ist, soll der Lauf vom 7. bis 9. September über die Bühne gehen. Für die nötige Sicherheit sorgen dabei kleinere und zeitlich versetzte Startergruppen. Zum anderen wird es aber auch eine virtuelle Bewegungs-Challenge geben, bei der die Teilnehmenden ihre sportlichen Aktivitäten mittels einer App drei Wochen lang miteinander vergleichen können. Die Anmeldung läuft seit 1. März.

Startnummer für den guten Zweck

Der Frühling ist für alle Läuferinnen und Läufer in diesem Jahr aber zumindest noch ein rein individuelles Ereignis. Da große Events wegen Corona tabu sind, stehen fast überall so genannte virtuelle Läufe an, bei denen die Strecken im Alleingang absolviert werden müssen. Auch der Leipzig Marathon, der diesmal vom 2. bis 18. April stattfindet, gehört zu dieser Kategorie. Knapp 1.000 Lauf-Enthusiasten haben sich bislang schon angemeldet. Für einen Aufpreis von fünf Euro können diese und alle neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Wunsch-Startnummer auswählen. Die fällige Gebühr kommt dabei vollständig der Leipziger Elternhilfe für krebskranke Kinder zugute.