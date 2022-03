"Hoffenheim bekommt nicht genug Anerkennung": Ex-Spieler Andreas Beck vor Bayern-Kracher im Interview

Die TSG Hoffenheim schnuppert als aktueller Tabellenvierter der Bundesliga an einem Champions-League-Platz. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Kraichgauer Spitzenreiter FC Bayern München. Im Hinspiel kam die TSG in der Allianz Arena noch mit 0:4 unter die Räder. An das letzte Heimspiel (4:1) im September 2020 hat man indes gute Erinnerungen. Gelingt gegen den deutschen Rekordmeister erneut die Überraschung? Der ehemalige Hoffenheim-Profi Andreas Beck spricht im SPORTBUZZER-Interview über die Chancen gegen die Bayern, die Champions-League-Avancen seines Ex-Klubs und Trainer Sebastian Hoeneß.

