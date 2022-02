Die Vertragsverlängerung mit Kapitän Benjamin Hübner soll zur Initialzündung für eine sportliche Trendwende bei der TSG Hoffenheim werden. Mit dem nach langer Leidenszeit zurückgekehrten Innenverteidiger wollen die Kraichgauer im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld an diesem Sonntag (17.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker) endlich ihre Negativserie stoppen. "Es nervt, dass wir zuletzt immer mit leeren Händen da standen. Wir müssen es jetzt erzwingen", sagte TSG-Trainer Sebastian Hoeneß. Vier Bundesliga-Niederlagen nacheinander haben sein Team im Kampf um die internationalen Startplätze vorerst mächtig ausgebremst. Platz acht mit 31 Zählern ist nicht das, was sich Trainer und Mannschaft vorstellen.

Bei Gegner Arminia Bielefeld steht der Trainer im Fokus: Kramer kehrt nach neun Jahren mit schönen Erinnerungen erstmals für ein Bundesliga-Spiel nach Hoffenheim zurück. "Sowohl von den Erinnerungen an die Menschen her als auch vom Inhaltlichen habe ich damals viel mitgenommen. Deshalb ist es immer noch etwas Besonderes", sagte Kramer. Im Dezember 2012 fungierte der damals 40-Jährige im Kraichgau als Interimscoach in der ersten Liga. Trotzdem wolle er natürlich mit der seit sechs Spielen ungeschlagenen Arminia punkten. Und sieht auch eine Chance. Hoffenheim sei eine "sehr variable, sehr dominante und technisch wirklich gute Mannschaft. Aber wenn sich so eine Zockertruppe durch die Reihen kombinieren will, wird es Ballgewinne geben, wenn wir dagegenhalten. Und dann muss es schnell zum gegnerischen Tor gehen."