Hoffenheim nach peinlichem Aus gegen Molde schockiert - Keeper Baumann "fehlen die Worte"

Die TSG 1899 Hoffenheim hat in der Europa League einen der bittersten Momente ihrer Vereinsgeschichte erlebt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zeigte im Rückspiel gegen Molde FK eine vor allem in der Offensive indisponierte Leistung und verpasste mit dem 0:2 (0:1) den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale eines internationalen Wettbewerbs. Die Spieler des Bundesligisten reagierten beinahe fassungslos auf das Aus. "Nach den beiden Spielen ist es Wahnsinn, dass du nicht weiter bist“, sagte Torwart Oliver Baumann völlig frustriert. "Mir fehlen die Worte." Es sei "unerklärlich, dass wir ausgeschieden sind. Ich habe das Gefühl, dass es heute nicht sein sollte.“

Der Außenseiter aus Norwegen konnte seinen Erfolg im leeren Sinsheimer Stadion am Donnerstagabend kaum verstehen. Eirik Ulland Andersen erschreckte die Gastgeber mit dem 1:0 in der 20. Minute und setzte in der Nachspielzeit mit dem 2:0 den Schlusspunkt. Die Hoffenheimer hatten zuvor zahlreiche Chancen wie schon beim 3:3 im Hinspiel im spanischen Villarreal vor einer Woche nicht genutzt. "Es ist totaler Wahnsinn, wenn du so dominant bist, mit gefühlt 90 Prozent Ballbesitz, und daraus kein Tor erzielst", ärgerte sich auch Mittelfeldmann Florian Grillitsch und schlug damit in die gleiche Kerbe, wie sein Keeper. Zu oft habe "der Abschluss nicht gepasst", weshalb das frühe EL-K.o. umso bitterer war: "Bei allem Respekt für Molde, aber so dürfen wir hier nicht ausscheiden."