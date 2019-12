Hoffenheim-Blogger Marco Ripanti: Aufstieg von RB Leipzig "war prima für uns"

Leipzig. Weil er sich mit Traditionsverein Waldhof Mannheim irgendwann nicht mehr identifizieren konnte, kam der rasante Aufstieg bei der TSG 1899 Hoffenheim für Marco Ripanti vom "Hoffenheimblog" nicht ungelegen. Seit der Zweitliga -Zeit schlägt sein Herz für die Kraichgauer. Vor dem Aufeinandertreffen mit RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) erklärt der 47-Jährige, warum der Abschied von Julian Nagelsmann nicht mehr schmerzt, warum niemand weiß, wo die TSG aktuell steht und wieso es eine Verbindung zu den Fans der Roten Bullen gibt.

Herr Ripanti, wie enttäuscht sind Sie, dass Julian Nagelsmann am Samstag auf der anderen Seite sitzt?

Das ist ja gar nicht mehr so. Viele Spieler sind ja direkt mit ihm weitergezogen zu anderen Vereinen. Aber er kennt natürlich den Trainer. Sie haben viel Zeit zusammen auf der Bank verbracht. Er weiß, wie Alfred Schreuder spielt. Aber da kann man sich diese Saison eh nicht drauf verlassen, weil fast jeder Spieltag wie eine Überraschung ist. So oder so ist Julian Nagelsmann Profi genug, dass er seinen eigenen Stil spielt.