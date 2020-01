Kevin Akpoguma verlängert in Hoffenheim - 2017 bangte der Innenverteidiger um die Karriere

Akpoguma verkörpere den Typus des modernen Verteidigers - mit einer unglaublichen Athletik. Der in Neustadt an der Weinstraße geborene Verteidiger hat inzwischen 40 Spiele im Oberhaus absolviert und war 2013 vom Karlsruher SC aus der 2. Liga gekommen. Akpoguma war von 2015 bis 2017 an Fortuna Düsseldorf und im ersten Halbjahr 2019 an Hannover 96 ausgeliehen. Seine Profi-Zeit wurde aber auch stetig von schweren Verletzungen begleitet.