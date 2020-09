Hoffenheim-Sportchef Rosen jubelt nach Sieg gegen FC Bayern: "Herausragend" - Sonderlob an Hoeneß

Nach Abpfiff zeigte sich Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen stolz über die Leistung seines Teams: "Ein überragender Nachmittag", bilanzierte der 41-Jährige. "Über allem steht, dass wir eine herausragende Leistung gebracht haben. Wir waren zielstrebig, haben aber "nur" vier Tore gemacht und viele Chancen liegen gelassen." Allerdings merkte Rosen auch an, dass der FC Bayern keine leichte Woche hinter sich hatte. Nur gut 60 Stunden nach dem Sieg im UEFA-Supercup gegen den FC Sevilla zeigte der zuvor seit 32 Spielen ungeschlagene FCB eine müde Vorstellung. Das sah auch der Hoffenheimer Sportchef so: "Der Gegner hatte am Donnerstag 120 Minuten im Supercup", sagte Rosen, der die Leistung seiner Mannschaft allerdings damit nicht schmälern wollte. "Es lag aber an uns, dass wir den Gegner die Belastung sofort haben spüren lassen."