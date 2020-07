Hoffenheim-Finanzchef Briel teilt gegen FC Bayern aus: Verhalten "diskussionswürdig"

Wegen einer zunehmend aggressiven Transfer-Politik im Jugendbereich übt die TSG 1899 Hoffenheim Kritik am deutschen Meister FC Bayern München. Nach der Verpflichtung von TSG-Talent Armindo Sieb in Corona-Zeiten hat sich nach Sportchef Alexander Rosen auch sein Finanz-Kollege Frank Briel den Rekordmeister zur Brust genommen.

Das Vorgehen des FCB nannte Briel "aus deren unternehmensstrategischer Sicht vielleicht clever", sagte aber auch: "Uns tut das schon weh, denn dafür machen wir den Job in der Akademie." Rosen hatte sich im April vor allem über die Art und Weise des Münchner Vorgehens beschwert. Es sei "irritierend, dass der Spieler ohne Abstimmung mit uns vom FC Bayern zu einer medizinischen Untersuchung nach München bestellt wurde", sagte Rosen. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Coronakrise mit all ihren Einschränkungen und Herausforderungen fehlen mir für so ein Verhalten die Worte."