Bericht: Hoffenheim-Stürmer Ishak Belfodil bestritt fünf Spiele mit Kreuzbandriss

Das dürfte schmerzhaft gewesen sein: Stürmer Ishak Belfodil von der TSG Hoffenheim spielte offenbar ganze fünf Spiele mit einem Kreuzband- und Meniskusriss. Dies berichtet die Bild. Demnach zog sich der 27-Jährige bereits vergangene Saison die Verletzung zu, die aber zunächst nicht richtig diagnostiziert wurde. Erst jetzt soll laut dem Bericht das schwere Ausmaß der Verletzung aufgefallen sein. Belfodils Verein gab am Sonntagabend bekannt, dass sich der algerische Nationalspieler "nach längerer Abwegung" einer Operation am Knie unterziehen wird.

Die Verletzung zog sich Belfodil schon am letzten Spieltag vergangene Saison beim Auswärtsspiel bei Mainz 05 zu. Damals gab Hoffenheim bekannt, dass der Stürmer sich eine "Läsion des vorderen Kreuzbandes" zugezogen habe. Der Algerier verpasste damit den Afrika-Cup in der Sommerpause, den sein Heimatland gewann. In der neuen Saison kam er dann aber direkt am ersten Bundesliga-Spieltag gegen Eintracht Frankfurt zum Einsatz. Auch in den kommenden vier Liga-Partien stand Belfodil schon wieder auf dem Platz.