TSG-Trainer Hoeneß fordert mehr "Schärfe" und "Härte" - Köln-Schreckgespenst Kramaric als Hoffnung

Steffen Baumgart wird beim 1. FC Köln derzeit gefeiert. Bei der TSG 1899 Hoffenheim tut sich sein Kollege Sebastian Hoeneß dagegen schwer, seine Profis in die Spur zu bringen. Vor der Bundesliga-Partie zwischen den beiden Klubs am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in Sinsheim könnte die Stimmungslage kaum unterschiedlicher sein.

Hoeneß wird zunehmend ungeduldig mit seinen Profis, die in den ersten sieben Spielen nur acht Punkte und zwei Siege gesammelt und so manche richtig schlechte Halbzeit abgeliefert haben. So fordert der 39-Jährige gegen Köln mehr "Schärfe" und "Härte". Einen blutleeren Auftritt wie zuletzt beim 1:3 in Stuttgart oder zuhause gegen Mainz will er nicht mehr sehen: "Die Grundtugenden des Fußballs werden die Basis gegen Köln darstellen."

Hingegen kann der seit fünf Spielen ungeschlagene Tabellensechste aus dem Rheinland einen gelungenen Saisonstart mit zwölf Punkten vorweisen. Baumgart hat den noch in der vergangenen Saison als Problemfall gehandelten 1. FC Köln zu neuem Leben erweckt.

Nur knapp fünf Monate nach dem erst in der Relegation gesicherten Klassenverbleib wird der Klub als Anwärter auf einen Europapokal-Platz gehandelt - und der Fußball-Lehrer in Medien gar als "Klopp von Köln" bezeichnet. Seine Schiebermütze, die der 49 Jahre alte Baumgart seit dem ersten Vorbereitungsspiel gegen Fortuna Köln bei jeder Partie trägt, ist längst zum Verkaufsschlager geworden.