Hoffenheim-Mäzen Hopp stellt klar: Trainer Hoeneß genießt "Vertrauen" trotz Krise

Mäzen und Mehrheitseigner Dietmar Hopp hat Trainer Sebastian Hoeneß bei der TSG Hoffenheim den Rücken gestärkt. Der 80-Jährige will in einer Mitteilung des Bundesligisten vom Sonntag nichts davon wissen, dass er Fristen gesetzt und zum Rapport gebeten habe. "Dies ist nicht der Fall. Klar ist, dass wir in dieser Saison auch aufgrund vieler außergewöhnlicher Ereignisse noch nicht wie erhofft in Schwung gekommen sind", sagte Hopp. "Ich habe Vertrauen in die handelnden Personen, diese Lage zu meistern und habe ihnen das auch persönlich mitgeteilt."

Anzeige