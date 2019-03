Kramaric rettet Hoffenheim-Sieg - Nürnberg taumelt Richtung Abstieg

Das war knapp! Andrej Kramaric hat seiner TSG 1899 Hoffenheim den Heimsieg gegen Abstiegskandidat 1. FC Nürnberg gerettet - und damit die Europacup-Hoffnungen der TSG aufrecht erhalten. Der Kroate traf beim 2:1-Sieg doppelt. Zunächst brachte Kramaric Hoffenheim nach 25. Minuten per Elfmeter in Führung. Nach einer Halbzeit voller guter Chancen gaben die Hoffenheimer aber zunehmend das Spiel aus der Hand. Hanno Behrens bestrafte die fahrlässigen Hausherren mit dem 1:1 (61.). Schließlich behielt Hoffenheim dank eines Kramaric-Treffers doch noch die Oberhand (78.). Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann springt damit auf Rang acht. Nürnberg bleibt mit 13 Punkten nach 25 Spieltagen abgeschlagen Bundesliga-Letzter.

Die schönsten Choreografien im Überblick: Ob Dortmund, Madrid, Rom oder Frankfurt In diesen Stadien haben Fußball-Fans mit ihren Choreos in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. ©

Kramaric rettet ideenlose Hoffenheimer

Im ersten Spielabschnitt absolvierten die Hoffenheimer ein starkes Spiel und führte zur Pause hochverdient mit 1:0 - hätte aber eigentlich höher führen müssen. Nach einem Handspiel des Nürnbergers Patrick Erras im Sechzehner, verwandelte Kramaric den Strafstoß eiskalt zum 1:0 für die TSG (25.). Im Anschluss musste Belfodil eigentlich das 2:0 machen, scheiterte aber am Innenpfosten (33.). Kurz vor der Pause hätte auch Kaderabek das zweite Tor machen müssen, traf aber aus kurzer Distanz das leere Tor nicht (43.). Die Führung zur Pause für Hoffenheim war mehr als verdient.

St.-Pauli-Boss Rettig stocksauer auf eigene Fans - Brych: "Habe so was selten erlebt"

Brutale Attacke in England: Jack Grealish von Fan während Spiels niedergeschlagen

Nach dem Seitenwechsel rächte sich die fahrlässige Chancenverwertung der Hoffenheimer in der ersten Halbzeit. In der 61. Minute traf Hanno Behrens zum Ausgleich. Nach Vorlage von Mikael Ishak zog der Nürnberger aus gut elf Metern ab. Seinen zentralen Schuss ließ Torwart Oliver Baumann passieren. Hoffenheim wirkte im zweiten Abschnitt ideenlos - doch in der 78. Minute erlöste Kramaric das Heimteam mit seinem Siegtreffer zum 2:1.