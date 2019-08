Hoffenheim-Profi Kramaric unterzieht sich Knie-OP in Kroatien - Rätsel um Diagnose

Bundesligist 1899 Hoffenheim muss noch länger auf den kroatischen WM-Zweiten Andrej Kramaric verzichten. Der Stammspieler werde sich aufgrund seiner Knieprobleme in seiner Heimat operieren lassen, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Wie lange der Stürmer nach der Arthroskopie ausfällt, gab die TSG nicht bekannt. Wegen der Verletzung musste der 28-Jährige bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison kürzertreten, konnte nur ein leichtes Lauf- und Radfahrprogramm absolvieren.