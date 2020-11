Hoffenheim-Profi Ryan Sessegnon bei Instagram rassistisch beleidigt - Klub reagiert bei Twitter

Der englische Profi Ryan Sessegnon ist auf der Social-Media-Plattform Instagram rassistisch beleidigt worden. Sein Klub TSG 1899 Hoffenheim verurteilte in der Nacht zu Dienstag auf Twitter die Angriffe. "Die #TSG steht für Toleranz, Integration und Respekt. Wir lehnen jede Form von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung ab und sagen #NoToRacism!", hieß es vom Bundesligisten.

Der 20 Jahre alte Sessegnon, der seit Anfang Oktober 2020 von Tottenham Hotspur nach Hoffenheim ausgeliehen ist, stand im Montagsspiel der Bundesliga gegen Union Berlin (1:3) in der Startformation. In seiner Instagram-Story hielt er die betreffende Nachricht fest und schrieb über die Beleidigungen: "Das Verrückteste ist, dass ich nicht einmal mehr überrascht bin“, dazu nannte er die Aussagen "widerlich". Auch die Berliner verurteilten die Attacken gegen den Briten. "Was die @tsghoffenheim sagt! Klare Kante gegen Rassismus!", twitterten die Hauptstädter.