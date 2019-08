So begründet Hoffenheim-Neuzugang Sebastian Rudy sein Formtief beim FC Schalke

"Auf Schalke konnte ich einfach nie zeigen, was mich ausmacht. Dort waren, zumindest in der vergangenen Saison, andere Fähigkeiten als meine gefragt, ich habe dort nicht reingepasst mit meinem Stil", begründete er sein Formtief in der Sport Bild. "Nach einem Jahr muss ich leider sagen: Schalke, das war nicht ich. Es hat nicht gepasst."

Nach seiner Ausleihe von Schalke 04 an die TSG 1899 Hoffenheim blickt Sebastian Rudy auf seine Zeit beim Revierklub zurück. Nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zu Schalke 04 im Sommer 2018 war Rudy in Gelsenkirchen, wo er einen Vertrag bis 2022 unterschrieb, nur Mitläufer.

Eine Rückkehr nach Gelsenkirchen im Anschluss an die kommende Saison sei noch offen. "Wichtig ist die nächste Saison- Was danach passiert, weiß ich nicht. Ich will nichts ausschließen, aber jetzt zählt nur Hoffenheim, hier fühle ich mich wohl. Ich könnte mir gut vorstellen, über die Saison hinaus zu bleiben", so Rudy.

In dieser Saison strebt der Mittelfeldspieler ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an. "Es liegt ganz allein an mir, wieder aufzutrumpfen, meine Leistung zu zeigen. Wer weiß, was dann passiert. Das Kapitel DFB habe ich nicht abgehakt", sagte der 29-Jährige