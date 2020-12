Hoffenheim-Torjäger Andrej Kramaric: Leistungszenit laut Ex-Nationaltrainer Niko Kovac "noch nicht erreicht"

Dass Andrej Kramaric einen riesigen Stellenwert für seinen Verein hat, ist landesweit bekannt. Der 29-Jährige startete mit fünf Treffern in den ersten beiden Spielen in die neue Bundesligasaison - und hatte damit einen enormen Anteil daran, dass auch sein Klub, die TSG 1899 Hoffenheim, einen Traumauftakt mit zwei Siegen hinlegte, darunter ein 4:1-Erfolg gegen den FC Bayern. Seitdem ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß jedoch ohne Sieg - was auch mit dem zwischenzeitlichen Fehlen Kramarics zusammenhängt, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte und vier Spiele ausfiel.

Seit zwei Spielen ist der Kroate nun zurück. Zwei Unentschieden gegen den VfB Stuttgart und den 1. FSV Mainz 05 später ruhen die Hoffnungen auf den ersten Sieg seit dem 2. Spieltag also auch auf dem besten Hoffenheimer Profi - der sogar noch besser werden könnte. Laut Niko Kovac, ehemaliger Bayern-Trainer und aktuell bei der AS Monaco unter Vertrag, schlummere noch mehr Potenzial in seinem Landsmann.