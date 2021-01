Hoffenheim-Trainer Hoeneß nach Heimpleite gegen Freiburg bedient: "Drehbuch eines Horrorfilms"

Sebastian Hoeneß senkte den Kopf und vergrub erstmal die kalten Hände in der Jacken-Tasche, ehe er seinem Kollegen Christian Streich gratulierte. Der Trainer der TSG 1899 Hoffenheim erlebte am Samstag mit seiner Mannschaft einen denkbar unglücklichen und bitteren Jahresauftakt in der Bundesliga. Die Kraichgauer unterlagen dem badischen Rivalen SC Freiburg im eigenen Stadion mit 1:3 (0:3). Dabei verletzten Kevin Akpoguma und Jubilar Sebastian Rudy schon in der Anfangsphase. Ausgerechnet in seinem 300. Bundesliga-Spiel musste Rudy mit einem dicken Verband in die Kabine geführt werden und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus

Anzeige