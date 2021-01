Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß schließt Abstiegskampf aus: "Das ist kein Thema"

Trotz der bisher holprigen Bundesliga-Saison macht sich Trainer Sebastian Hoeneß bei der TSG 1899 Hoffenheim keine Gedanken über einen möglichen Abstiegskampf. "Das ist kein Thema. Wir sind viel zu früh in der Saison", sagte der 38-Jährige in einem Interview der Bild-Zeitung. Hoeneß stehe mit Sportchef Alexander Rosen, der Geschäftsführung und auch Dietmar Hopp "im vertrauensvollen Austausch", versicherte er: "Ich weiß, dass sie die Situation so realistisch einschätzen wie ich."

