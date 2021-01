Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß nach Remis unter Druck: "Situation mental fordernd"

Die TSG 1899 Hoffenheim und Sebastian Hoeneß rutschen immer tiefer in die Krise - und für den Trainer wird die Situation immer ungemütlicher. Die Kraichgauer erreichten am Samstag in der Bundesliga nur ein 0:0 gegen Arminia Bielefeld und warten weiter auf den ersten Sieg 2021. Der Europa League-Teilnehmer bewegt sich allmählich Richtung Abstiegszone. "Jeder, der erwartet, dass wir da heute ein Feuerwerk abbrennen, der hat die falsche Erwartung", sagte der 38 Jahre alte Hoeneß angesichts der Personalmisere und der ausbleibenden Punkte.

Eine Woche nach dem 0:4 auf Schalke enttäuschten die Hoffenheimer gegen Bielefeld erneut. Von den vergangenen sechs Spielen gewann die TSG nur eines, beim 2:1 in Mönchengladbach am 19. Dezember. Wenigstens gab's die erste Partie in dieser Saison ohne Gegentor. Gegen Hertha BSC am Dienstag und gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag muss Hoeneß nun liefern - wenn die Verantwortlichen um Sportchef Alexander Rosen und Mehrheitseigner Dietmar Hopp weiter Geduld zeigen.