"Hoffentlich werden wir weiterspielen": Entscheidung für die 3. Handball-Liga erst nächste Woche

Eines steht fest: Am Wochenende wird in der 3. Handball-Liga noch gespielt. Doch was passiert während des Teil-Lockdowns? Die Entscheidung, ob die dritthöchste deutsche Spielklasse zum bezahlten Sport zählt, soll nächste Woche getroffen werden. Vinnhorsts Trainer Davor Dominikovic möchte in jedem Fall weiterspielen.