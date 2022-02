Hoffmann wechselt zum HSV Hannover! Der MTV Vorsfelde verliert seinen Top-Torjäger  

Am vergangenen Freitag traf Lars Hoffmann per Siebenmeter in der 40. Minute zum 18:19 beim Lehrter SV. Es war sein 101 Treffer in der laufenden Handball-Oberliga-Saison. Und es war sein letzter für den MTV Vorsfelde. Der Torjäger wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittligisten HSV Hannover. Anzeige

„Lalle ist vor ein paar Tagen mit dem Wunsch an uns herangetreten, in die 3. Liga wechseln und den HSV Hannover ab sofort im Kampf um den direkten Klassenerhalt unterstützen zu wollen – dem haben wir nach guten Gesprächen mit Anderten entsprochen“, so Vorsfeldes sportlicher Leiter André Frerichs. Der Linksaußen ist mit seinen mit 101 Treffern zweitbester Torschütze der Oberliga Niedersachsen und wird den Razorbacks in Zukunft sicher fehlen. Auf der vereinseigenen Facebook-Seite bedankt sich der Klub bei seinem Goalgetter: "Danke für deinen Einsatz in den letzten 3,5 Jahren, Lalle, und viel Erfolg für die Zukunft!"

Als Vertragsspieler ist Hoffmann sofort spielberechtigt. Er wird bereits am Samstag für Hannover auflaufen. Für Hoffmann ist es nun ein kurzer Weg zum Training, da er in Hannover wohnt. „Es hat sportlich und menschlich super gepasst mit ihm. Hannover kämpft derzeit um das Erreichen eines Nichtabstiegsplatzes, also Platz sechs, da alle anderen Teams in eine Abstiegsrunde müssen - derzeit steht der HSV auf Platz sieben. Ich kann seinem Wunsch 3. Liga zu spielen vollkommen verstehen und möchte ihm keine Steine in den Weg legen und wünsche ihm viel Glück“, so MTV-Coach Daniel Heimann.