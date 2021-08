Hoffnung auf schnelle Genehmigung: HSV stellt Antrag auf 25.000 Fans bei Heimspielen

Zweitligist Hamburger SV hat bei der Stadt einen Antrag auf die Zulassung von 25.000 Zuschauern für seine Heimspiele im Volksparkstadion gestellt. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Bisher darf der Klub nur 17.100 Fans in die Arena lassen.

Der HSV orientiert sich bei seinem Antrag an den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz vom Dienstag. Diese sehen vor, dass die zulässige Auslastung bei Sportgroßveranstaltungen bei maximal 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität liegt, jedoch nicht bei mehr als insgesamt 25.000 Zuschauenden. In das Volksparkstadion passen etwa 57.000 Besucher. Der HSV hofft, schon für das kommende Heimspiel gegen Darmstadt 98 am 22. August 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer genehmigt zu bekommen. Im ersten Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden am 1. August wurde die erlaubte Kapazität von 17.100 Fans voll ausgeschöpft.