Hoffnung für den BVB gegen Gladbach: Torwart Roman Bürki fit für Titel-Entscheidung

BVB kann am Samstag Meister werden

Borussia Dortmund machte die frohe Bürki-Kunde via Twitter öffentlich: "Roman Bürki? 100 Prozent dabei", schrieb der Ruhrpott-Klub. Fraglich ist allerdings weiterhin der Einsatz von Verteidiger Abdou Diallo. Marius Wolf ist nach seiner Roten Karte im Revierderby gegen Schalke 04 weiterhin gesperrt, Marco Reus kehrt dagegen nach abgesessener Sperre wieder zurück.

Trotz des Zwei-Punkte-Rückstands auf den FC Bayern, der zeitgleich sein Heimspiel gegen Frankfurt verlieren muss, sprechen sich alle Dortmunder vor dem spannendsten Saisonfinale seit zehn Jahren Mut zu. „Ich glaube, dass die Möglichkeit auch nicht so klein ist, wie der ein oder andere glaubt“, kommentierte Watzke. En passant erinnerte er an den Showdown der Saison 1999/2000, als Leverkusen mit einer 0:2-Niederlage bei der SpVgg Unterhaching noch den Titel an den FC Bayern verlor: „Ich finde die Situation eigentlich ganz cool.“