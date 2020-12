Hoffnung für die 96-Abwehr vor dem Spiel in Hamburg: Innenverteidiger Franke wieder da 

Das dürfte Kenan Kocak gerade recht kommen. Denn ausgerechnet beim Hamburger SV (Samstag, 13 Uhr) mit Topstürmer Simon Terodde drohten die Abwehralternativen auszugehen. Dabei mahnt auch 96-Kapitän Dominik Kaiser an: „Entscheidend ist, dass wir ex­trem kompakt auftreten. Dass wir eng zusammenstehen und uns unterstützen können.“

Marcel Franke sprang so energisch hoch zum Kopfball, als wolle er allen auf dem Platz noch mal nachhaltig zeigen, dass sich keiner Gedanken um seinen Zustand machen muss. Da­bei war der 96-Innenverteidiger gegen Kiel mit Jaka Bijol zusammengerauscht und hatte ausgewechselt werden müssen – Seh­pro­ble­me, Verdacht auf Gehirnerschütterung. Aber keine Sorge: Franke ist fit fürs Nordduell.

Das Abwehrzentrum hätte sich aus Mangel an Alternativen von allein aufgestellt – und das ausgerechnet gegen Neun-Tore-Torjäger Terodde, den erfolgreichsten Stürmer der 2. Li­ga.

Doch die verbliebenen Innenverteidiger standen ziemlich allein da, zumindest bis zur Franke-Rückkehr. Timo Hübers hat seit fast drei Wochen Knieprobleme, Franke einen Brummschädel, Simon Falette holte sich gegen Kiel unnötig Gelb-Rot wegen pausenlosen Me­ckerns ab. Blieben also nur Josip Elez und Baris Basdas fürs Abwehrzentrum, die bei 96 beide aber eher als Plan B eingeplant sind.

Seit Mittwoch ist stattdessen klar: Franke ist fit. Ob er noch was spürt? „Nein, nix“, verrät Kocak und findet es natürlich „erfreulich. Er ist voll einsatzfähig.“ Gesetzt dürfte er obendrein sein. Denn gegen Kiel war er vor seiner Auswechslung beruhigender Faktor in der Defensive. Als er draußen war, verlor 96 erst die Ordnung und dann das Spiel (0:3). Auch beim Training gestern ging er kompromisslos und mit Tempo in die Zweikämpfe.